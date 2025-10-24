Інформація щодо ціни Gorilla (GORILLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00244657 $ 0,00244657 $ 0,00244657 Мін. за 24 год $ 0,00279963 $ 0,00279963 $ 0,00279963 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00244657$ 0,00244657 $ 0,00244657 Макс. за 24 год $ 0,00279963$ 0,00279963 $ 0,00279963 Рекордний максимум $ 0,01120028$ 0,01120028 $ 0,01120028 Найнижча ціна $ 0,0011281$ 0,0011281 $ 0,0011281 Зміна ціни (за 1 год) +0,89% Зміна ціни (1 дн.) +9,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,33%

Актуальна ціна Gorilla (GORILLA) становить $0,00276293. За останні 24 години GORILLA торгувався між мінімумом у $ 0,00244657 і максимумом у $ 0,00279963, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GORILLA становить $ 0,01120028, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0011281.

Що стосується короткострокових результатів, то GORILLA змінився на +0,89% за останню годину, +9,08% за 24 години та на +12,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gorilla (GORILLA)

Ринкова капіталізація $ 2,76M$ 2,76M $ 2,76M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,76M$ 2,76M $ 2,76M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gorilla — $ 2,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GORILLA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,76M.