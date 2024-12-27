Сьогоднішня ціна GoGoPool (GGP)

Поточна ціна GoGoPool (GGP) сьогодні становить 8.55 USD з ринковою капіталізацією $ 60.30M USD. Ціна GGP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoGoPool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.12K USD

- зміна ціни GoGoPool протягом дня — -3.84%

- циркуляційна пропозиція – 7.09M USD

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