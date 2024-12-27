Ціна GoGoPool (GGP)
Поточна ціна GoGoPool (GGP) сьогодні становить 8.55 USD з ринковою капіталізацією $ 60.30M USD. Ціна GGP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoGoPool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.12K USD
- зміна ціни GoGoPool протягом дня — -3.84%
- циркуляційна пропозиція – 7.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoGoPool до USD становила $ -0.341451011222979.
За останні 30 днів зміна ціни GoGoPool до USD становила $ -0.9711149850.
За останні 60 днів зміна ціни GoGoPool до USD становила $ +5.7434069250.
За останні 90 днів зміна ціни GoGoPool до USD становила $ +2.673326270501513.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.341451011222979
|-3.84%
|30 днів
|$ -0.9711149850
|-11.35%
|60 днів
|$ +5.7434069250
|+67.17%
|90 днів
|$ +2.673326270501513
|+45.49%
Останній аналіз цін GoGoPool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-3.84%
+3.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster
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