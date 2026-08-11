Сьогоднішня ціна GobStrategy

Поточна ціна GobStrategy (GOBSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOBSTR до USD становить $ 0 за GOBSTR.

GobStrategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 162,410, з циркуляційною пропозицією у 768.59M GOBSTR. Протягом останніх 24 годин GOBSTR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0075855, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOBSTR змінився на +0.02% за останню годину та на +0.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 210.96.

Ринкова інформація щодо GobStrategy (GOBSTR)

Ринкова капіталізація $ 162.41K$ 162.41K $ 162.41K Обсяг (за 24 год) $ 210.96$ 210.96 $ 210.96 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 162.41K$ 162.41K $ 162.41K Циркуляційне постачання 768.59M 768.59M 768.59M Загальна пропозиція 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761

Поточна ринкова капіталізація GobStrategy — $ 162.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 210.96. Циркуляційна пропозиція GOBSTR — 768.59M, зі загальною пропозицією 768589890.0764761. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162.41K.