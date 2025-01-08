Ціна glamorous (GLAM)
Поточна ціна glamorous (GLAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 676.37K USD. Ціна GLAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності glamorous:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 314.61K USD
- зміна ціни glamorous протягом дня — +50.49%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни glamorous до USD становила $ +0.00022694.
За останні 30 днів зміна ціни glamorous до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни glamorous до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни glamorous до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022694
|+50.49%
|30 днів
|$ 0
|-76.97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін glamorous: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.42%
+50.49%
+281.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space.
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