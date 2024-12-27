Сьогоднішня ціна GET Protocol (GET)

Поточна ціна GET Protocol (GET) сьогодні становить 0.764653 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18M USD. Ціна GET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GET Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.96 USD

- зміна ціни GET Protocol протягом дня — -5.62%

- циркуляційна пропозиція – 5.47M USD

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