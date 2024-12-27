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Ціна GET Protocol (GET)

USD

Графік ціни GET Protocol (GET) в реальному часі

$0.764653
$0.764653$0.764653
-5.60%(1D)

Сьогоднішня ціна GET Protocol (GET)

Поточна ціна GET Protocol (GET) сьогодні становить 0.764653 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18M USD. Ціна GET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GET Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.96 USD
- зміна ціни GET Protocol протягом дня — -5.62%
- циркуляційна пропозиція – 5.47M USD

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Цінові показники GET Protocol (GET) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GET Protocol до USD становила $ -0.0455620867354087.
За останні 30 днів зміна ціни GET Protocol до USD становила $ -0.2150318169.
За останні 60 днів зміна ціни GET Protocol до USD становила $ +0.0899223516.
За останні 90 днів зміна ціни GET Protocol до USD становила $ -0.1055292231911372.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0455620867354087-5.62%
30 днів$ -0.2150318169-28.12%
60 днів$ +0.0899223516+11.76%
90 днів$ -0.1055292231911372-12.12%

Аналіз цін GET Protocol (GET)

Останній аналіз цін GET Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.67013
$ 0.67013$ 0.67013

$ 0.811533
$ 0.811533$ 0.811533

$ 10.02
$ 10.02$ 10.02

--

-5.62%

-15.64%

Ринкова інформація GET Protocol (GET)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

$ 58.96
$ 58.96$ 58.96

5.47M
5.47M 5.47M

Що таке GET Protocol ( GET)

The GET Protocol offers a blockchain-based smart ticketing solution that can be used by everybody who needs to issue admission tickets in an honest and transparent way.

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Ресурс GET Protocol (GET)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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