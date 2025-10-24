Інформація щодо ціни Genopets (GENE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00693412 $ 0,00693412 $ 0,00693412 Мін. за 24 год $ 0,00731797 $ 0,00731797 $ 0,00731797 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00693412$ 0,00693412 $ 0,00693412 Макс. за 24 год $ 0,00731797$ 0,00731797 $ 0,00731797 Рекордний максимум $ 37,83$ 37,83 $ 37,83 Найнижча ціна $ 0,00512048$ 0,00512048 $ 0,00512048 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) +5,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,39%

Актуальна ціна Genopets (GENE) становить $0,00729836. За останні 24 години GENE торгувався між мінімумом у $ 0,00693412 і максимумом у $ 0,00731797, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GENE становить $ 37,83, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00512048.

Що стосується короткострокових результатів, то GENE змінився на -0,08% за останню годину, +5,25% за 24 години та на +7,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Genopets (GENE)

Ринкова капіталізація $ 620,27K$ 620,27K $ 620,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 729,84K$ 729,84K $ 729,84K Циркуляційне постачання 84,99M 84,99M 84,99M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Genopets — $ 620,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GENE — 84,99M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 729,84K.