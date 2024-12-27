Ціна Galvan (IZE)
Поточна ціна Galvan (IZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 975.55K USD. Ціна IZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Galvan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34K USD
- зміна ціни Galvan протягом дня — -6.16%
- циркуляційна пропозиція – 5.76B USD
Отримуйте оновлення цін IZE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IZE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Galvan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Galvan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Galvan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Galvan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.16%
|30 днів
|$ 0
|-13.73%
|60 днів
|$ 0
|+1.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Galvan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-6.16%
+9.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: - Fees for processing transactions - Staking for new voting proposals - Rewarding active Node Owners - Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon) - Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: 1. The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards 2. Scalable blockchain-rewards system for healthy actions 3. Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IZE до AUD
A$--
|1 IZE до GBP
￡--
|1 IZE до EUR
€--
|1 IZE до USD
$--
|1 IZE до MYR
RM--
|1 IZE до TRY
₺--
|1 IZE до JPY
¥--
|1 IZE до RUB
₽--
|1 IZE до INR
₹--
|1 IZE до IDR
Rp--
|1 IZE до PHP
₱--
|1 IZE до EGP
￡E.--
|1 IZE до BRL
R$--
|1 IZE до CAD
C$--
|1 IZE до BDT
৳--
|1 IZE до NGN
₦--
|1 IZE до UAH
₴--
|1 IZE до VES
Bs--
|1 IZE до PKR
Rs--
|1 IZE до KZT
₸--
|1 IZE до THB
฿--
|1 IZE до TWD
NT$--
|1 IZE до CHF
Fr--
|1 IZE до HKD
HK$--
|1 IZE до MAD
.د.م--