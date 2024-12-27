Сьогоднішня ціна Galvan (IZE)

Поточна ціна Galvan (IZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 975.55K USD. Ціна IZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Galvan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34K USD

- зміна ціни Galvan протягом дня — -6.16%

- циркуляційна пропозиція – 5.76B USD

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