Інформація щодо ціни Forg (FORG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,06% Зміна ціни (1 дн.) +3,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +34,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +34,35%

Актуальна ціна Forg (FORG) становить --. За останні 24 години FORG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FORG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FORG змінився на -0,06% за останню годину, +3,15% за 24 години та на +34,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Forg (FORG)

Ринкова капіталізація $ 230,30K$ 230,30K $ 230,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 230,30K$ 230,30K $ 230,30K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Forg — $ 230,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FORG — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 230,30K.