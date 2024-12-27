Ціна Flute (FLUT)
Поточна ціна Flute (FLUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна FLUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flute:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.76 USD
- зміна ціни Flute протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 7.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flute до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flute до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flute до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flute до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ 0
|+2.59%
|60 днів
|$ 0
|+1.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flute: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.35%
+0.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers. Problem Statement The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes. Solution FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost.
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