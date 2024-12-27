Сьогоднішня ціна Flute (FLUT)

Поточна ціна Flute (FLUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна FLUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flute:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.76 USD

- зміна ціни Flute протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 7.69B USD

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