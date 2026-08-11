Сьогоднішня ціна Fluid Wrapped Ether

Поточна ціна Fluid Wrapped Ether (FWETH) сьогодні становить $ 1 907,33, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FWETH до USD становить $ 1 907,33 за FWETH.

Fluid Wrapped Ether наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 501 763, з циркуляційною пропозицією у 5,51K FWETH. Протягом останніх 24 годин FWETH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4 329,7, тоді як історичний мінімум — $ 1 333,35.

У короткостроковій динаміці FWETH змінився на -- за останню годину та на +2,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,87.

Ринкова інформація щодо Fluid Wrapped Ether (FWETH)

Ринкова капіталізація $ 10,50M$ 10,50M $ 10,50M Обсяг (за 24 год) $ 0,87$ 0,87 $ 0,87 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,50M$ 10,50M $ 10,50M Циркуляційне постачання 5,51K 5,51K 5,51K Загальна пропозиція 5 506,0 5 506,0 5 506,0

Поточна ринкова капіталізація Fluid Wrapped Ether — $ 10,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,87. Циркуляційна пропозиція FWETH — 5,51K, зі загальною пропозицією 5506.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,50M.