Сьогоднішня ціна flETH (FLETH)

Поточна ціна flETH (FLETH) сьогодні становить 2,729.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності flETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.63K USD

- зміна ціни flETH протягом дня — +0.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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