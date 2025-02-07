Ціна flETH (FLETH)
Поточна ціна flETH (FLETH) сьогодні становить 2,729.64 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності flETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.63K USD
- зміна ціни flETH протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни flETH до USD становила $ +11.99.
За останні 30 днів зміна ціни flETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни flETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни flETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +11.99
|+0.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін flETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.44%
--
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