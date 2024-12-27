Ціна Flat Earth (FLAT)
Поточна ціна Flat Earth (FLAT) сьогодні становить 0.00260553 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна FLAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flat Earth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.65 USD
- зміна ціни Flat Earth протягом дня — +4.79%
- циркуляційна пропозиція – 754.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flat Earth до USD становила $ +0.00011899.
За останні 30 днів зміна ціни Flat Earth до USD становила $ -0.0018654781.
За останні 60 днів зміна ціни Flat Earth до USD становила $ +0.0019616178.
За останні 90 днів зміна ціни Flat Earth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011899
|+4.79%
|30 днів
|$ -0.0018654781
|-71.59%
|60 днів
|$ +0.0019616178
|+75.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flat Earth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.22%
+4.79%
+7.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks.
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