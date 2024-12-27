Сьогоднішня ціна Flat Earth (FLAT)

Поточна ціна Flat Earth (FLAT) сьогодні становить 0.00260553 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна FLAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flat Earth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.65 USD

- зміна ціни Flat Earth протягом дня — +4.79%

- циркуляційна пропозиція – 754.73M USD

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