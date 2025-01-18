Ціна Flappy (FLAPPY)
Поточна ціна Flappy (FLAPPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLAPPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Flappy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.99K USD
- зміна ціни Flappy протягом дня — +4.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Flappy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Flappy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Flappy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Flappy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.64%
|30 днів
|$ 0
|-35.66%
|60 днів
|$ 0
|-48.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Flappy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
+4.64%
-16.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MATT FURIE'S MOST PERSONAL CREATION FLAPPY, the coin, is a cryptocurrency project launched in the ethereum network. yes, the very network that has long been chastised for exorbitant fees and even higher gas prices. but it is the second biggest digital asset in the world, and it is a place that is very special to many people. Millionaires have been made here. billionaires even. it has its own culture. it has its own rules. it can sometimes be unforgiving. it can sometimes seem unwelcoming. but once you get the feel of things, you'll immediately discover that there's nothing in the world like it!
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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