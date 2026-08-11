Сьогоднішня ціна Fireverse

Поточна ціна Fireverse (FIR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FIR до USD становить $ 0 за FIR.

Fireverse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 163 140, з циркуляційною пропозицією у 355,33M FIR. Протягом останніх 24 годин FIR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,131284, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FIR змінився на -4,43% за останню годину та на -3,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,23K.

Ринкова інформація щодо Fireverse (FIR)

Ринкова капіталізація $ 163,14K$ 163,14K $ 163,14K Обсяг (за 24 год) $ 11,23K$ 11,23K $ 11,23K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 459,13K$ 459,13K $ 459,13K Циркуляційне постачання 355,33M 355,33M 355,33M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fireverse — $ 163,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,23K. Циркуляційна пропозиція FIR — 355,33M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 459,13K.