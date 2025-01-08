Ціна Fire Protocol (FIRE)
Поточна ціна Fire Protocol (FIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42K USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fire Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.46K USD
- зміна ціни Fire Protocol протягом дня — -1.43%
- циркуляційна пропозиція – 4.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fire Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fire Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fire Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fire Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.43%
|30 днів
|$ 0
|-6.55%
|60 днів
|$ 0
|-16.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fire Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-1.43%
-1.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The FIRE token is our governance token. FIRE is used to power our economic incentive mechanisms, to help support community proposals, and to perform voting.
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