Сьогоднішня ціна Fire Protocol (FIRE)

Поточна ціна Fire Protocol (FIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42K USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fire Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.46K USD

- зміна ціни Fire Protocol протягом дня — -1.43%

- циркуляційна пропозиція – 4.96M USD

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