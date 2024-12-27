Ціна Ferrum Network (FRM)
Поточна ціна Ferrum Network (FRM) сьогодні становить 0.00890607 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна FRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ferrum Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 508.40K USD
- зміна ціни Ferrum Network протягом дня — -13.13%
- циркуляційна пропозиція – 287.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ferrum Network до USD становила $ -0.001346228697447788.
За останні 30 днів зміна ціни Ferrum Network до USD становила $ -0.0023782315.
За останні 60 днів зміна ціни Ferrum Network до USD становила $ -0.0033595842.
За останні 90 днів зміна ціни Ferrum Network до USD становила $ -0.009947219618428977.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001346228697447788
|-13.13%
|30 днів
|$ -0.0023782315
|-26.70%
|60 днів
|$ -0.0033595842
|-37.72%
|90 днів
|$ -0.009947219618428977
|-52.76%
Останній аналіз цін Ferrum Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
-13.13%
-20.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.
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