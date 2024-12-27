Сьогоднішня ціна Ferrum Network (FRM)

Поточна ціна Ferrum Network (FRM) сьогодні становить 0.00890607 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна FRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ferrum Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 508.40K USD

- зміна ціни Ferrum Network протягом дня — -13.13%

- циркуляційна пропозиція – 287.01M USD

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