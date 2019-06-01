Токеноміка Ferrum Network (FRM) Дізнайтеся ключову інформацію про Ferrum Network (FRM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ferrum Network (FRM) Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Офіційний вебсайт: https://ferrum.network Whitepaper: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Купити FRM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ferrum Network (FRM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ferrum Network (FRM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,00K $ 49,00K $ 49,00K Загальна пропозиція: $ 597,09M $ 597,09M $ 597,09M Циркуляційна пропозиція: $ 287,01M $ 287,01M $ 287,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 101,94K $ 101,94K $ 101,94K Історичний максимум: $ 0,969562 $ 0,969562 $ 0,969562 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017073 $ 0,00017073 $ 0,00017073 Дізнайтеся більше про ціну Ferrum Network (FRM)

Токеноміка Ferrum Network (FRM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ferrum Network (FRM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRM, досліджуйте ціну токена FRM в реальному часі!

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