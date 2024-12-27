Сьогоднішня ціна Ferro (FER)

Поточна ціна Ferro (FER) сьогодні становить 0.00451891 USD з ринковою капіталізацією $ 6.13M USD. Ціна FER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ferro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.64K USD

- зміна ціни Ferro протягом дня — -1.62%

- циркуляційна пропозиція – 1.35B USD

Отримуйте оновлення цін FER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FER.