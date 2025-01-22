Ціна Fennec (FNNC)
Поточна ціна Fennec (FNNC) сьогодні становить 0.00493761 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FNNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fennec:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 434.42 USD
- зміна ціни Fennec протягом дня — -2.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fennec до USD становила $ -0.000132507197144857.
За останні 30 днів зміна ціни Fennec до USD становила $ -0.0012019298.
За останні 60 днів зміна ціни Fennec до USD становила $ -0.0015526566.
За останні 90 днів зміна ціни Fennec до USD становила $ -0.000282445876843775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000132507197144857
|-2.61%
|30 днів
|$ -0.0012019298
|-24.34%
|60 днів
|$ -0.0015526566
|-31.44%
|90 днів
|$ -0.000282445876843775
|-5.41%
Останній аналіз цін Fennec: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-2.61%
-17.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).
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