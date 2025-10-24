Інформація щодо ціни Faircaster (FAIR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +4,57% Зміна ціни (1 дн.) +24,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +34,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +34,28%

Актуальна ціна Faircaster (FAIR) становить --. За останні 24 години FAIR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAIR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAIR змінився на +4,57% за останню годину, +24,24% за 24 години та на +34,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Faircaster (FAIR)

Ринкова капіталізація $ 2,72M$ 2,72M $ 2,72M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,23M$ 6,23M $ 6,23M Циркуляційне постачання 43,72B 43,72B 43,72B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Faircaster — $ 2,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAIR — 43,72B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,23M.