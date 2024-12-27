Сьогоднішня ціна Evan (EVAN)

Поточна ціна Evan (EVAN) сьогодні становить 0.05152 USD з ринковою капіталізацією $ 51.47M USD. Ціна EVAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Evan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.98M USD

- зміна ціни Evan протягом дня — +3.80%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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