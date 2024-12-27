Ціна Evan (EVAN)
Поточна ціна Evan (EVAN) сьогодні становить 0.05152 USD з ринковою капіталізацією $ 51.47M USD. Ціна EVAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Evan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.98M USD
- зміна ціни Evan протягом дня — +3.80%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Evan до USD становила $ +0.00188726.
За останні 30 днів зміна ціни Evan до USD становила $ +0.0008992661.
За останні 60 днів зміна ціни Evan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Evan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00188726
|+3.80%
|30 днів
|$ +0.0008992661
|+1.75%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Evan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
+3.80%
+23.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.
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