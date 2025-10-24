Інформація щодо ціни EVA (EVA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00159008$ 0,00159008 $ 0,00159008 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) -1,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,53% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,53%

Актуальна ціна EVA (EVA) становить --. За останні 24 години EVA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EVA становить $ 0,00159008, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EVA змінився на 0,00% за останню годину, -1,42% за 24 години та на +15,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EVA (EVA)

Ринкова капіталізація $ 400,65K$ 400,65K $ 400,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 446,23K$ 446,23K $ 446,23K Циркуляційне постачання 897,86M 897,86M 897,86M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EVA — $ 400,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EVA — 897,86M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 446,23K.