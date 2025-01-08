Ціна Etherfuse TESOURO (TESOURO)
Поточна ціна Etherfuse TESOURO (TESOURO) сьогодні становить 0.172119 USD з ринковою капіталізацією $ 9.69K USD. Ціна TESOURO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Etherfuse TESOURO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.53 USD
- зміна ціни Etherfuse TESOURO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 56.27K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Etherfuse TESOURO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Etherfuse TESOURO до USD становила $ -0.0014523056.
За останні 60 днів зміна ціни Etherfuse TESOURO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Etherfuse TESOURO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0014523056
|-0.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Etherfuse TESOURO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized sovereign debt with minimal restrictions. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures weekly. Etherfuse Stablebonds are the closest thing to a credit account that earns yield on the blockchain.
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