Сьогоднішня ціна Enigma (ENG)

Поточна ціна Enigma (ENG) сьогодні становить 0.01806002 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна ENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Enigma:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.66 USD

- зміна ціни Enigma протягом дня — -3.06%

- циркуляційна пропозиція – 82.72M USD

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