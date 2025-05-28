Ціна Elmo (ELMO)
Поточна ціна Elmo (ELMO) сьогодні становить 0,00175479 USD з ринковою капіталізацією $ 516,30K USD. Ціна ELMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Elmo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Elmo протягом дня — -25,99%
- циркуляційна пропозиція – 294,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Elmo до USD становила $ -0,000616520942429587.
За останні 30 днів зміна ціни Elmo до USD становила $ +0,0047682376.
За останні 60 днів зміна ціни Elmo до USD становила $ +0,0029093495.
За останні 90 днів зміна ціни Elmo до USD становила $ +0,0009591717290105864.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000616520942429587
|-25,99%
|30 днів
|$ +0,0047682376
|+271,73%
|60 днів
|$ +0,0029093495
|+165,79%
|90 днів
|$ +0,0009591717290105864
|+120,56%
Останній аналіз цін Elmo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,55%
-25,99%
+56,93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.
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