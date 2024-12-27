Ціна Element 280 (ELMNT)
Поточна ціна Element 280 (ELMNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 910.41K USD. Ціна ELMNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Element 280:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.17K USD
- зміна ціни Element 280 протягом дня — +2.61%
- циркуляційна пропозиція – 2.41T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Element 280 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Element 280 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Element 280 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Element 280 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.61%
|30 днів
|$ 0
|-50.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Element 280: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.93%
+2.61%
-13.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).
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