Сьогоднішня ціна Element 280 (ELMNT)

Поточна ціна Element 280 (ELMNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 910.41K USD. Ціна ELMNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Element 280:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.17K USD

- зміна ціни Element 280 протягом дня — +2.61%

- циркуляційна пропозиція – 2.41T USD

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