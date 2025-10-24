Інформація щодо ціни Eigenpie (EGP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,395816 $ 0,395816 $ 0,395816 Мін. за 24 год $ 0,442999 $ 0,442999 $ 0,442999 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,395816$ 0,395816 $ 0,395816 Макс. за 24 год $ 0,442999$ 0,442999 $ 0,442999 Рекордний максимум $ 9,68$ 9,68 $ 9,68 Найнижча ціна $ 0,359252$ 0,359252 $ 0,359252 Зміна ціни (за 1 год) -1,60% Зміна ціни (1 дн.) -9,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,74%

Актуальна ціна Eigenpie (EGP) становить $0,39608. За останні 24 години EGP торгувався між мінімумом у $ 0,395816 і максимумом у $ 0,442999, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EGP становить $ 9,68, тоді як його історичний мінімум — $ 0,359252.

Що стосується короткострокових результатів, то EGP змінився на -1,60% за останню годину, -9,35% за 24 години та на +7,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eigenpie (EGP)

Ринкова капіталізація $ 1,46M$ 1,46M $ 1,46M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,96M$ 3,96M $ 3,96M Циркуляційне постачання 3,69M 3,69M 3,69M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Eigenpie — $ 1,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EGP — 3,69M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,96M.