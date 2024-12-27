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Ціна Effect AI (EFX)

USD

Графік ціни Effect AI (EFX) в реальному часі

$0.03407542
$0.03407542$0.03407542
+5.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Effect AI (EFX)

Поточна ціна Effect AI (EFX) сьогодні становить 0.03407542 USD з ринковою капіталізацією $ 7.04M USD. Ціна EFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Effect AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.49K USD
- зміна ціни Effect AI протягом дня — +5.10%
- циркуляційна пропозиція – 206.67M USD

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Цінові показники Effect AI (EFX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.00165312.
За останні 30 днів зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.1111058646.
За останні 60 днів зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.0652930571.
За останні 90 днів зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.021358062144691547.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00165312+5.10%
30 днів$ +0.1111058646+326.06%
60 днів$ +0.0652930571+191.61%
90 днів$ +0.021358062144691547+167.94%

Аналіз цін Effect AI (EFX)

Останній аналіз цін Effect AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.02932844
$ 0.02932844$ 0.02932844

$ 0.0368503
$ 0.0368503$ 0.0368503

$ 0.178357
$ 0.178357$ 0.178357

-0.07%

+5.10%

+65.69%

Ринкова інформація Effect AI (EFX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 7.04M
$ 7.04M$ 7.04M

$ 135.49K
$ 135.49K$ 135.49K

206.67M
206.67M 206.67M

Що таке Effect AI ( EFX)

The first Blockchain-based framework for the Future-of-Work

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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