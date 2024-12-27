Ціна Effect AI (EFX)
Поточна ціна Effect AI (EFX) сьогодні становить 0.03407542 USD з ринковою капіталізацією $ 7.04M USD. Ціна EFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Effect AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.49K USD
- зміна ціни Effect AI протягом дня — +5.10%
- циркуляційна пропозиція – 206.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.00165312.
За останні 30 днів зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.1111058646.
За останні 60 днів зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.0652930571.
За останні 90 днів зміна ціни Effect AI до USD становила $ +0.021358062144691547.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00165312
|+5.10%
|30 днів
|$ +0.1111058646
|+326.06%
|60 днів
|$ +0.0652930571
|+191.61%
|90 днів
|$ +0.021358062144691547
|+167.94%
Останній аналіз цін Effect AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+5.10%
+65.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first Blockchain-based framework for the Future-of-Work
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