Сьогоднішня ціна Effect AI (EFX)

Поточна ціна Effect AI (EFX) сьогодні становить 0.03407542 USD з ринковою капіталізацією $ 7.04M USD. Ціна EFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Effect AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.49K USD

- зміна ціни Effect AI протягом дня — +5.10%

- циркуляційна пропозиція – 206.67M USD

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