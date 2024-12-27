Сьогоднішня ціна EDUM (EDUM)

Поточна ціна EDUM (EDUM) сьогодні становить 0.485012 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна EDUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EDUM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.91K USD

- зміна ціни EDUM протягом дня — -0.77%

- циркуляційна пропозиція – 5.13M USD

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