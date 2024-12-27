Ціна EDUM (EDUM)
Поточна ціна EDUM (EDUM) сьогодні становить 0.485012 USD з ринковою капіталізацією $ 2.49M USD. Ціна EDUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EDUM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.91K USD
- зміна ціни EDUM протягом дня — -0.77%
- циркуляційна пропозиція – 5.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EDUM до USD становила $ -0.0037846673311108.
За останні 30 днів зміна ціни EDUM до USD становила $ -0.0021920117.
За останні 60 днів зміна ціни EDUM до USD становила $ -0.0186840687.
За останні 90 днів зміна ціни EDUM до USD становила $ -0.0223379326092513.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0037846673311108
|-0.77%
|30 днів
|$ -0.0021920117
|-0.45%
|60 днів
|$ -0.0186840687
|-3.85%
|90 днів
|$ -0.0223379326092513
|-4.40%
Останній аналіз цін EDUM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-0.77%
-0.45%
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