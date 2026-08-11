Сьогоднішня ціна earnAUSD

Поточна ціна earnAUSD (EARNAUSD) сьогодні становить $ 1,01, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EARNAUSD до USD становить $ 1,01 за EARNAUSD.

earnAUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 877 002, з циркуляційною пропозицією у 20,66M EARNAUSD. Протягом останніх 24 годин EARNAUSD торгувався між $ 1,01 (мінімум) та $ 1,011 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 11,25, тоді як історичний мінімум — $ 0,947866.

У короткостроковій динаміці EARNAUSD змінився на +0,00% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 69,83.

Ринкова інформація щодо earnAUSD (EARNAUSD)

Ринкова капіталізація $ 20,88M$ 20,88M $ 20,88M Обсяг (за 24 год) $ 69,83$ 69,83 $ 69,83 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,88M$ 20,88M $ 20,88M Циркуляційне постачання 20,66M 20,66M 20,66M Загальна пропозиція 20 662 804,16749 20 662 804,16749 20 662 804,16749

Поточна ринкова капіталізація earnAUSD — $ 20,88M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 69,83. Циркуляційна пропозиція EARNAUSD — 20,66M, зі загальною пропозицією 20662804.16749. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,88M.