Ціна Dust Protocol (DUST)
Поточна ціна Dust Protocol (DUST) сьогодні становить 0.139512 USD з ринковою капіталізацією $ 4.64M USD. Ціна DUST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dust Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.47K USD
- зміна ціни Dust Protocol протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 33.30M USD
Отримуйте оновлення цін DUST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DUST.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dust Protocol до USD становила $ -0.0003422294286585.
За останні 30 днів зміна ціни Dust Protocol до USD становила $ +0.0726735726.
За останні 60 днів зміна ціни Dust Protocol до USD становила $ -0.0141193119.
За останні 90 днів зміна ціни Dust Protocol до USD становила $ -0.0208593707357712.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003422294286585
|-0.24%
|30 днів
|$ +0.0726735726
|+52.09%
|60 днів
|$ -0.0141193119
|-10.12%
|90 днів
|$ -0.0208593707357712
|-13.00%
Останній аналіз цін Dust Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-0.24%
+6.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DUST до AUD
A$0.22461432
|1 DUST до GBP
￡0.11021448
|1 DUST до EUR
€0.1325364
|1 DUST до USD
$0.139512
|1 DUST до MYR
RM0.62361864
|1 DUST до TRY
₺4.9108224
|1 DUST до JPY
¥22.008018
|1 DUST до RUB
₽14.89151088
|1 DUST до INR
₹11.9352516
|1 DUST до IDR
Rp2,250.19323336
|1 DUST до PHP
₱8.11820328
|1 DUST до EGP
￡E.7.09558032
|1 DUST до BRL
R$0.86218416
|1 DUST до CAD
C$0.20089728
|1 DUST до BDT
৳16.6437816
|1 DUST до NGN
₦215.96178576
|1 DUST до UAH
₴5.83997232
|1 DUST до VES
Bs7.115112
|1 DUST до PKR
Rs38.77457016
|1 DUST до KZT
₸72.17374296
|1 DUST до THB
฿4.74201288
|1 DUST до TWD
NT$4.5829692
|1 DUST до CHF
Fr0.1255608
|1 DUST до HKD
HK$1.08261312
|1 DUST до MAD
.د.م1.40349072