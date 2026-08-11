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Поточна ціна DRAGON сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DRAGON становить 239,545 USD. Відстежуйте оновлення цін DRAGON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DRAGON сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DRAGON становить 239,545 USD. Відстежуйте оновлення цін DRAGON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна DRAGON (DRAGON)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DRAGON до USD:

$0.0006034
$0.0006034$0.0006034
-0.08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DRAGON (DRAGON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:06:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DRAGON

Поточна ціна DRAGON (DRAGON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9.16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DRAGON до USD становить $ 0 за DRAGON.

DRAGON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 239,545, з циркуляційною пропозицією у 399.38M DRAGON. Протягом останніх 24 годин DRAGON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01183838, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DRAGON змінився на -0.05% за останню годину та на -5.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.10K.

Ринкова інформація щодо DRAGON (DRAGON)

$ 239.55K
$ 239.55K$ 239.55K

$ 2.10K
$ 2.10K$ 2.10K

$ 400.48K
$ 400.48K$ 400.48K

399.38M
399.38M 399.38M

667,692,035.4112109
667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

Поточна ринкова капіталізація DRAGON — $ 239.55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.10K. Циркуляційна пропозиція DRAGON — 399.38M, зі загальною пропозицією 667692035.4112109. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 400.48K.

Історія ціни DRAGON у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01183838
$ 0.01183838$ 0.01183838

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-9.15%

-5.80%

-5.80%

Історія ціни DRAGON (DRAGON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DRAGON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DRAGON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DRAGON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DRAGON до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-9.15%
30 днів$ 0-49.51%
60 днів$ 0-50.72%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни DRAGON

Прогноз ціни DRAGON (DRAGON) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DRAGON у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни DRAGON (DRAGON) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DRAGON потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DRAGON у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DRAGON на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DRAGON.

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Ресурс DRAGON (DRAGON)

Whitepaper

Категорія :

BNB Chain Ecosystem

Про DRAGON

Яка зараз ціна DRAGON?

DRAGON торгують за ₴, зміна ціни за останні 24 години становить -9.15%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH DRAGON становить ₴0.5218912888769712640000, тоді як ATL — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка DRAGON сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴10560266.59002617600000, що розміщує актив на #4491 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі DRAGON?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до DRAGON.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 399376526.3185994 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить DRAGON?

DRAGON належить до класифікації BNB Chain Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію DRAGON?

Робота в мережі -- дозволяє DRAGON використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про DRAGON

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:06:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DRAGON (DRAGON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.00000$0.00000

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+25.70%

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$0.17072$0.17072

-15.44%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.028681
$0.028681$0.028681

+92.52%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.67265
$0.67265$0.67265

+52.43%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00820
$0.00820$0.00820

+36.89%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.6946
$2.6946$2.6946

+49.60%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4553
$1.4553$1.4553

+26.49%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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