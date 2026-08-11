Сьогоднішня ціна DRAGON

Поточна ціна DRAGON (DRAGON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9.16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DRAGON до USD становить $ 0 за DRAGON.

DRAGON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 239,545, з циркуляційною пропозицією у 399.38M DRAGON. Протягом останніх 24 годин DRAGON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01183838, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DRAGON змінився на -0.05% за останню годину та на -5.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.10K.

Ринкова інформація щодо DRAGON (DRAGON)

Ринкова капіталізація $ 239.55K$ 239.55K $ 239.55K Обсяг (за 24 год) $ 2.10K$ 2.10K $ 2.10K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 400.48K$ 400.48K $ 400.48K Циркуляційне постачання 399.38M 399.38M 399.38M Загальна пропозиція 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

Поточна ринкова капіталізація DRAGON — $ 239.55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.10K. Циркуляційна пропозиція DRAGON — 399.38M, зі загальною пропозицією 667692035.4112109. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 400.48K.