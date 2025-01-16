Ціна DORK (DORK)
Поточна ціна DORK (DORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DORK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.69 USD
- зміна ціни DORK протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DORK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DORK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DORK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DORK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-25.36%
|60 днів
|$ 0
|-12.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DORK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The degen culture in WEB3 (the same one that Cobra Bait criticizes), has shown that a memeable meme coin has x100 more potential than most of the courses that ‘gurus’ scam you with. So stop being a sheep easily influenced by “teachers” who just want to fill their wallets, and start filling your own, $DORK!
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