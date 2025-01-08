Ціна Doogle (DOOGLE)
Поточна ціна Doogle (DOOGLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.13K USD. Ціна DOOGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doogle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.52K USD
- зміна ціни Doogle протягом дня — -4.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doogle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doogle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doogle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doogle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.36%
|30 днів
|$ 0
|-50.42%
|60 днів
|$ 0
|-75.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doogle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-4.36%
+2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doogle - Matt furies first ever dog character. In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting into silly situations. Doogle is on a mission to prove himself worthy of joining the boys club, alongside Pepe, Brett, Andy & Landwolf. CEX listing confirmed aswell, check out the website.
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