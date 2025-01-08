Сьогоднішня ціна Doogle (DOOGLE)

Поточна ціна Doogle (DOOGLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.13K USD. Ціна DOOGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doogle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.52K USD

- зміна ціни Doogle протягом дня — -4.36%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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