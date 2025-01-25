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Ціна DooDoo (DOODOO)

USD

Графік ціни DooDoo (DOODOO) в реальному часі

$0.244941
$0.244941$0.244941
-3.50%(1D)

Сьогоднішня ціна DooDoo (DOODOO)

Поточна ціна DooDoo (DOODOO) сьогодні становить 0.244941 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOODOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DooDoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.14K USD
- зміна ціни DooDoo протягом дня — -3.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники DooDoo (DOODOO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.009050716068738.
За останні 30 днів зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.0069574021.
За останні 60 днів зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.0665025837.
За останні 90 днів зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.0283531561220009.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.009050716068738-3.56%
30 днів$ -0.0069574021-2.84%
60 днів$ -0.0665025837-27.15%
90 днів$ -0.0283531561220009-10.37%

Аналіз цін DooDoo (DOODOO)

Останній аналіз цін DooDoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.244977
$ 0.244977$ 0.244977

$ 0.26103
$ 0.26103$ 0.26103

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

-0.01%

-3.56%

-9.40%

Ринкова інформація DooDoo (DOODOO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.14K
$ 18.14K$ 18.14K

0.00
0.00 0.00

Що таке DooDoo ( DOODOO)

Doodoo coin born on doodoo chain. We are all 💩coins. Building intellectual property for degen (cult)ure.

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Ресурс DooDoo (DOODOO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DOODOO до місцевих валют

1 DOODOO до AUD
A$0.38700678
1 DOODOO до GBP
0.1959528
1 DOODOO до EUR
0.23269395
1 DOODOO до USD
$0.244941
1 DOODOO до MYR
RM1.07039217
1 DOODOO до TRY
8.72969724
1 DOODOO до JPY
¥38.21814423
1 DOODOO до RUB
23.93318511
1 DOODOO до INR
21.10901538
1 DOODOO до IDR
Rp3,950.66073723
1 DOODOO до PHP
14.26781325
1 DOODOO до EGP
￡E.12.30828525
1 DOODOO до BRL
R$1.44760131
1 DOODOO до CAD
C$0.35026563
1 DOODOO до BDT
29.88035259
1 DOODOO до NGN
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10.26792672
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Bs13.716696
1 DOODOO до PKR
Rs68.20872027
1 DOODOO до KZT
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1 DOODOO до THB
฿8.22021996
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NT$8.01936834
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Fr0.2204469
1 DOODOO до HKD
HK$1.90564098
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