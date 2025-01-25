Ціна DooDoo (DOODOO)
Поточна ціна DooDoo (DOODOO) сьогодні становить 0.244941 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOODOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DooDoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.14K USD
- зміна ціни DooDoo протягом дня — -3.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.009050716068738.
За останні 30 днів зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.0069574021.
За останні 60 днів зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.0665025837.
За останні 90 днів зміна ціни DooDoo до USD становила $ -0.0283531561220009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.009050716068738
|-3.56%
|30 днів
|$ -0.0069574021
|-2.84%
|60 днів
|$ -0.0665025837
|-27.15%
|90 днів
|$ -0.0283531561220009
|-10.37%
Останній аналіз цін DooDoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-3.56%
-9.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doodoo coin born on doodoo chain. We are all 💩coins. Building intellectual property for degen (cult)ure.
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