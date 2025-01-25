Сьогоднішня ціна DooDoo (DOODOO)

Поточна ціна DooDoo (DOODOO) сьогодні становить 0.244941 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOODOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DooDoo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.14K USD

- зміна ціни DooDoo протягом дня — -3.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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