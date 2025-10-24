Інформація щодо ціни DOGSHIT (DOGSHIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,11% Зміна ціни (1 дн.) -13,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,35%

Актуальна ціна DOGSHIT (DOGSHIT) становить --. За останні 24 години DOGSHIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGSHIT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGSHIT змінився на -1,11% за останню годину, -13,55% за 24 години та на -41,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DOGSHIT (DOGSHIT)

Ринкова капіталізація $ 18,12M$ 18,12M $ 18,12M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,12M$ 18,12M $ 18,12M Циркуляційне постачання 60,35B 60,35B 60,35B Загальна пропозиція 60 347 513 090,1 60 347 513 090,1 60 347 513 090,1

Поточна ринкова капіталізація DOGSHIT — $ 18,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGSHIT — 60,35B, зі загальною пропозицією 60347513090.1. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,12M.