Інформація щодо ціни Doge Base (DOGEBASE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00016377 Макс. за 24 год $ 0,00017149 Рекордний максимум $ 0,00162698 Найнижча ціна $ 0,00003027 Зміна ціни (за 1 год) +0,65% Зміна ціни (1 дн.) +3,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,58%

Актуальна ціна Doge Base (DOGEBASE) становить $0,00017141. За останні 24 години DOGEBASE торгувався між мінімумом у $ 0,00016377 і максимумом у $ 0,00017149, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGEBASE становить $ 0,00162698, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003027.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGEBASE змінився на +0,65% за останню годину, +3,38% за 24 години та на -8,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Doge Base (DOGEBASE)

Ринкова капіталізація $ 171,41K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 171,41K Циркуляційне постачання 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Doge Base — $ 171,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGEBASE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 171,41K.