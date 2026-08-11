Сьогоднішня ціна Dobermann

Поточна ціна Dobermann (DOBERMANN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOBERMANN до USD становить $ 0 за DOBERMANN.

Dobermann наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 175 499, з циркуляційною пропозицією у 999,91M DOBERMANN. Протягом останніх 24 годин DOBERMANN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOBERMANN змінився на +3,05% за останню годину та на -4,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,83K.

Ринкова інформація щодо Dobermann (DOBERMANN)

Ринкова капіталізація $ 175,50K$ 175,50K $ 175,50K Обсяг (за 24 год) $ 2,83K$ 2,83K $ 2,83K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 175,50K$ 175,50K $ 175,50K Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 906 896,994835 999 906 896,994835 999 906 896,994835

Поточна ринкова капіталізація Dobermann — $ 175,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,83K. Циркуляційна пропозиція DOBERMANN — 999,91M, зі загальною пропозицією 999906896.994835. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 175,50K.