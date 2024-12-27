Сьогоднішня ціна Divi (DIVI)

Поточна ціна Divi (DIVI) сьогодні становить 0.00117165 USD з ринковою капіталізацією $ 4.85M USD. Ціна DIVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Divi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.98K USD

- зміна ціни Divi протягом дня — -1.12%

- циркуляційна пропозиція – 4.14B USD

Отримуйте оновлення цін DIVI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DIVI.