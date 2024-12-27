Ціна Dither (DITH)
Поточна ціна Dither (DITH) сьогодні становить 0.03721464 USD з ринковою капіталізацією $ 3.73M USD. Ціна DITH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dither:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.63K USD
- зміна ціни Dither протягом дня — +2.21%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dither до USD становила $ +0.00080497.
За останні 30 днів зміна ціни Dither до USD становила $ -0.0156767378.
За останні 60 днів зміна ціни Dither до USD становила $ -0.0056649874.
За останні 90 днів зміна ціни Dither до USD становила $ -0.08268821816946218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00080497
|+2.21%
|30 днів
|$ -0.0156767378
|-42.12%
|60 днів
|$ -0.0056649874
|-15.22%
|90 днів
|$ -0.08268821816946218
|-68.96%
Останній аналіз цін Dither: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+2.21%
-22.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dither is a multi-faceted experiment which leverages the solana ecosystem to build the world's most powerful AI time-series models for trading. The AI arm trains on Memecoin data for traders. The experimental token which uses a dither bot to incentivize stable value.
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