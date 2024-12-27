Сьогоднішня ціна Dither (DITH)

Поточна ціна Dither (DITH) сьогодні становить 0.03721464 USD з ринковою капіталізацією $ 3.73M USD. Ціна DITH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dither:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.63K USD

- зміна ціни Dither протягом дня — +2.21%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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