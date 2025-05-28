Сьогоднішня ціна Districts (DSTRX)

Поточна ціна Districts (DSTRX) сьогодні становить 0,052987 USD з ринковою капіталізацією $ 6,52M USD. Ціна DSTRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Districts:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Districts протягом дня — +5,59%

- циркуляційна пропозиція – 123,05M USD

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