Ціна Districts (DSTRX)
Поточна ціна Districts (DSTRX) сьогодні становить 0,052987 USD з ринковою капіталізацією $ 6,52M USD. Ціна DSTRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Districts:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Districts протягом дня — +5,59%
- циркуляційна пропозиція – 123,05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Districts до USD становила $ +0,00280388.
За останні 30 днів зміна ціни Districts до USD становила $ +0,0149841407.
За останні 60 днів зміна ціни Districts до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Districts до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00280388
|+5,59%
|30 днів
|$ +0,0149841407
|+28,28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Districts: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,21%
+5,59%
+30,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.
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