Ціна DIMO (DIMO)
Поточна ціна DIMO (DIMO) сьогодні становить 0.193145 USD з ринковою капіталізацією $ 53.97M USD. Ціна DIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 500.60K USD
- зміна ціни DIMO протягом дня — +4.07%
- циркуляційна пропозиція – 279.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.00756045.
За останні 30 днів зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.0289794758.
За останні 60 днів зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.0367221373.
За останні 90 днів зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.0252804038493989.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00756045
|+4.07%
|30 днів
|$ +0.0289794758
|+15.00%
|60 днів
|$ +0.0367221373
|+19.01%
|90 днів
|$ +0.0252804038493989
|+15.06%
Останній аналіз цін DIMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+4.07%
+9.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car.
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