Сьогоднішня ціна DIMO (DIMO)

Поточна ціна DIMO (DIMO) сьогодні становить 0.193145 USD з ринковою капіталізацією $ 53.97M USD. Ціна DIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DIMO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 500.60K USD

- зміна ціни DIMO протягом дня — +4.07%

- циркуляційна пропозиція – 279.23M USD

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