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Ціна DIMO (DIMO)

USD

Графік ціни DIMO (DIMO) в реальному часі

$0.193123
$0.193123$0.193123
+4.00%(1D)

Сьогоднішня ціна DIMO (DIMO)

Поточна ціна DIMO (DIMO) сьогодні становить 0.193145 USD з ринковою капіталізацією $ 53.97M USD. Ціна DIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 500.60K USD
- зміна ціни DIMO протягом дня — +4.07%
- циркуляційна пропозиція – 279.23M USD

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Цінові показники DIMO (DIMO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.00756045.
За останні 30 днів зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.0289794758.
За останні 60 днів зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.0367221373.
За останні 90 днів зміна ціни DIMO до USD становила $ +0.0252804038493989.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00756045+4.07%
30 днів$ +0.0289794758+15.00%
60 днів$ +0.0367221373+19.01%
90 днів$ +0.0252804038493989+15.06%

Аналіз цін DIMO (DIMO)

Останній аналіз цін DIMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.174143
$ 0.174143$ 0.174143

$ 0.197818
$ 0.197818$ 0.197818

$ 0.785628
$ 0.785628$ 0.785628

-0.67%

+4.07%

+9.47%

Ринкова інформація DIMO (DIMO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 53.97M
$ 53.97M$ 53.97M

$ 500.60K
$ 500.60K$ 500.60K

279.23M
279.23M 279.23M

Що таке DIMO ( DIMO)

DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car.

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Ресурс DIMO (DIMO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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