Ціна Dickbutt (DICKBUTT)
Поточна ціна Dickbutt (DICKBUTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.49M USD. Ціна DICKBUTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dickbutt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 889.38K USD
- зміна ціни Dickbutt протягом дня — -3.08%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dickbutt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dickbutt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dickbutt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dickbutt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dickbutt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.12%
-3.08%
+12.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.
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