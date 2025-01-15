Сьогоднішня ціна Dickbutt (DICKBUTT)

Поточна ціна Dickbutt (DICKBUTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.49M USD. Ціна DICKBUTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dickbutt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 889.38K USD

- зміна ціни Dickbutt протягом дня — -3.08%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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