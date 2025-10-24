Актуальна ціна Dialectic USD Vault сьогодні становить 1,004 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Dialectic USD Vault сьогодні становить 1,004 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DUSD на MEXC вже зараз.

Ціна Dialectic USD Vault (DUSD)

Актуальна ціна 1 DUSD до USD:

$1,004
0,00%1D
USD
Графік ціни Dialectic USD Vault (DUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:51:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,003
Мін. за 24 год
$ 1,007
Макс. за 24 год

$ 1,003
$ 1,007
$ 1,007
$ 0,999002
-0,25%

+0,06%

+0,11%

+0,11%

Актуальна ціна Dialectic USD Vault (DUSD) становить $1,004. За останні 24 години DUSD торгувався між мінімумом у $ 1,003 і максимумом у $ 1,007, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DUSD становить $ 1,007, тоді як його історичний мінімум — $ 0,999002.

Що стосується короткострокових результатів, то DUSD змінився на -0,25% за останню годину, +0,06% за 24 години та на +0,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dialectic USD Vault (DUSD)

$ 40,16M
--
$ 40,16M
40,00M
39 999 999,05189342
Поточна ринкова капіталізація Dialectic USD Vault — $ 40,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUSD — 40,00M, зі загальною пропозицією 39999999.05189342. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,16M.

Історія ціни Dialectic USD Vault (DUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dialectic USD Vault до USD становила $ +0,00065128.
За останні 30 днів зміна ціни Dialectic USD Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dialectic USD Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dialectic USD Vault до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00065128+0,06%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Dialectic USD Vault (DUSD)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

Прогноз ціни Dialectic USD Vault (USD)

Скільки коштуватиме Dialectic USD Vault (DUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dialectic USD Vault (DUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dialectic USD Vault.

Токеноміка Dialectic USD Vault (DUSD)

Розуміння токеноміки Dialectic USD Vault (DUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Dialectic USD Vault (DUSD)

Скільки сьогодні коштує Dialectic USD Vault (DUSD)?
Актуальна ціна DUSD у USD становить 1,004 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DUSD до USD?
Поточна ціна DUSD до USD — $ 1,004. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dialectic USD Vault?
Ринкова капіталізація DUSD — $ 40,16M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DUSD?
Циркуляційна пропозиція DUSD — 40,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DUSD?
DUSD досяг історичної максимальної ціни у 1,007 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DUSD?
Історична мінімальна ціна DUSD становила 0,999002 USD.
Який обсяг торгівлі DUSD?
Актуальний обсяг торгівлі DUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DUSD цього року?
DUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DUSD для поглибленого аналізу.
