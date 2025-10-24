Інформація щодо ціни Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Мін. за 24 год $ 1,007 $ 1,007 $ 1,007 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Макс. за 24 год $ 1,007$ 1,007 $ 1,007 Рекордний максимум $ 1,007$ 1,007 $ 1,007 Найнижча ціна $ 0,999002$ 0,999002 $ 0,999002 Зміна ціни (за 1 год) -0,25% Зміна ціни (1 дн.) +0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,11%

Актуальна ціна Dialectic USD Vault (DUSD) становить $1,004. За останні 24 години DUSD торгувався між мінімумом у $ 1,003 і максимумом у $ 1,007, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DUSD становить $ 1,007, тоді як його історичний мінімум — $ 0,999002.

Що стосується короткострокових результатів, то DUSD змінився на -0,25% за останню годину, +0,06% за 24 години та на +0,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dialectic USD Vault (DUSD)

Ринкова капіталізація $ 40,16M$ 40,16M $ 40,16M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,16M$ 40,16M $ 40,16M Циркуляційне постачання 40,00M 40,00M 40,00M Загальна пропозиція 39 999 999,05189342 39 999 999,05189342 39 999 999,05189342

Поточна ринкова капіталізація Dialectic USD Vault — $ 40,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUSD — 40,00M, зі загальною пропозицією 39999999.05189342. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,16M.