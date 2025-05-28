Ціна DexGame (DXGM)
Поточна ціна DexGame (DXGM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46,48K USD. Ціна DXGM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DexGame:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DexGame протягом дня — +3,94%
- циркуляційна пропозиція – 959,44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DexGame до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DexGame до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DexGame до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DexGame до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,94%
|30 днів
|$ 0
|-49,29%
|60 днів
|$ 0
|-46,22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DexGame: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,76%
+3,94%
+15,38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers
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