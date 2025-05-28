Сьогоднішня ціна DexGame (DXGM)

Поточна ціна DexGame (DXGM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46,48K USD. Ціна DXGM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DexGame:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DexGame протягом дня — +3,94%

- циркуляційна пропозиція – 959,44M USD

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