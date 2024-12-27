Сьогоднішня ціна Dero (DERO)

Поточна ціна Dero (DERO) сьогодні становить 0.800701 USD з ринковою капіталізацією $ 10.13M USD. Ціна DERO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dero:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.72K USD

- зміна ціни Dero протягом дня — -4.82%

- циркуляційна пропозиція – 12.68M USD

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