Токеноміка Dero (DERO) Дізнайтеся ключову інформацію про Dero (DERO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dero (DERO) DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Fixed supply with halving Офіційний вебсайт: https://dero.io/ Whitepaper: https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md Купити DERO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dero (DERO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dero (DERO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,73M $ 4,73M $ 4,73M Загальна пропозиція: $ 18,40M $ 18,40M $ 18,40M Циркуляційна пропозиція: $ 12,68M $ 12,68M $ 12,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,87M $ 6,87M $ 6,87M Історичний максимум: $ 27,29 $ 27,29 $ 27,29 Історичний мінімум: $ 0,24505 $ 0,24505 $ 0,24505 Поточна ціна: $ 0,373289 $ 0,373289 $ 0,373289 Дізнайтеся більше про ціну Dero (DERO)

Токеноміка Dero (DERO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dero (DERO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DERO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DERO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DERO, досліджуйте ціну токена DERO в реальному часі!

Прогноз ціни DERO Хочете знати, куди рухається DERO? Наша сторінка прогнозу ціни DERO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DERO зараз!

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