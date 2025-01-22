Ціна degenOS (DEGENOS)
Поточна ціна degenOS (DEGENOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна DEGENOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності degenOS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23K USD
- зміна ціни degenOS протягом дня — +8.44%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни degenOS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни degenOS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни degenOS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни degenOS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін degenOS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+8.44%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DegenOS current main narrative - Community sourced co-created AI agent “Community-evolved consciousness” In the wake of OpenAI o3, degenOS is bluring the lines between AI consciousness and persona to create an AI agent whose sense of self evolves through community interaction. Each day, participants select the conversation fragments that are permanently woven into its memory, shaping how it thinks and communicates across all platforms-forever.
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