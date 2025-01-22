Сьогоднішня ціна degenOS (DEGENOS)

Поточна ціна degenOS (DEGENOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна DEGENOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності degenOS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23K USD

- зміна ціни degenOS протягом дня — +8.44%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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