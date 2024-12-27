Сьогоднішня ціна DecentraWeb (DWEB)

Поточна ціна DecentraWeb (DWEB) сьогодні становить 0.01714262 USD з ринковою капіталізацією $ 857.95K USD. Ціна DWEB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DecentraWeb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.52 USD

- зміна ціни DecentraWeb протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 50.05M USD

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