Ціна DecentraWeb (DWEB)
Поточна ціна DecentraWeb (DWEB) сьогодні становить 0.01714262 USD з ринковою капіталізацією $ 857.95K USD. Ціна DWEB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DecentraWeb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.52 USD
- зміна ціни DecentraWeb протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 50.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DecentraWeb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DecentraWeb до USD становила $ +0.0045113067.
За останні 60 днів зміна ціни DecentraWeb до USD становила $ +0.0085703791.
За останні 90 днів зміна ціни DecentraWeb до USD становила $ +0.00023971250693818.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0045113067
|+26.32%
|60 днів
|$ +0.0085703791
|+49.99%
|90 днів
|$ +0.00023971250693818
|+1.42%
Останній аналіз цін DecentraWeb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+11.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721.
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