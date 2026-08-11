Сьогоднішня ціна DEAD

Поточна ціна DEAD (DEAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEAD до USD становить $ 0 за DEAD.

DEAD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 391, з циркуляційною пропозицією у 81,42M DEAD. Протягом останніх 24 годин DEAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00495094, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEAD змінився на -- за останню годину та на -16,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 233,17.

Ринкова інформація щодо DEAD (DEAD)

Ринкова капіталізація $ 25,39K$ 25,39K $ 25,39K Обсяг (за 24 год) $ 233,17$ 233,17 $ 233,17 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,39K$ 25,39K $ 25,39K Циркуляційне постачання 81,42M 81,42M 81,42M Загальна пропозиція 81 415 901,88394853 81 415 901,88394853 81 415 901,88394853

Поточна ринкова капіталізація DEAD — $ 25,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 233,17. Циркуляційна пропозиція DEAD — 81,42M, зі загальною пропозицією 81415901.88394853. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,39K.